Nella serata di ieri la Roma ha rimediato una sconfitta per 0-2 contro il Bayer Leverkusen nel match valido per l'andata della semifinale di Europa League e ora l'accesso alla finale sembra un miraggio. Nonostante il risultato negativo, Leandro Paredes non si è demoralizzato e ha lanciato un messaggio sui social in vista del ritorno alla BayArena: "Ci sono ancora 90 minuti da giocare, crediamoci".

