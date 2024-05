Serata nostalgica per Romelu Lukaku. L'attaccante belga di proprietà del Chelsea e in prestito alla Roma ha pubblica su Instagram uno scatto e un video che lo ritrae all'inizio della sua esperienza da calciatore. Ecco il post:

"15 anni fa iniziava il viaggio nel mio club, l'Anderlecht. È stato fantastico. Nel bene e nel male sono sempre grato a Dio per quello che ha fatto per la mia famiglia. Il viaggio non è ancora finito".