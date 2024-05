Oggi alle ore 13.10 italiane andrà in scena all'Optus Stadium di Perth l'amichevole tra Roma e Milan. In occasione di questa sfida le due squadre hanno voluto celebrare il leggendario Agostino Di Bartolomei, scomparso 30 anni fa, con la patch "Ago ieri, oggi sempre" sulle magliette. Alessandro Florenzi, ex calciatore giallorosso e ora in forza al Milan, ha pubblicato sui social proprio una foto della patch presente sulla divisa: "Sempre", il messaggio del calciatore rossonero in memoria di Ago.