Instagram, Mannini dopo l'esordio: "Un sogno che mi resterà dentro per sempre. Spero sia solo l'inizio di un percorso" (FOTO)

Al minuto 86 di Roma-Sheriff José Mourinho ha deciso di far esordire in prima squadra il classe 2006 Mattia Mannini, il quale ha preso il posto di Nicola Zalewski. Lo Special One ha già fatto debuttare 13 ragazzi della Primavera e il diciassettenne è solamente l'ultimo di questa lunga serie. "Non è semplice trovare le parole giuste per descrivere le emozioni che ho provato ieri sera: trovarmi di fronte allo stadio pieno, sentire il calore della gente, confondere in un tutt’uno i cori con i rumori del campo… è stato un sogno! - l'emozionante messaggio di Mannini su Instagram -. Ringrazio la Società, mister Mourinho, lo staff e la squadra per l’opportunità e la vicinanza che mi hanno trasmesso. Ovviamente il mio pensiero va al Settore Giovanile, ai miei compagni e allo staff della Primavera con cui sto crescendo giorno dopo giorno e a tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto. Spero di essere solo all’inizio di un percorso, ma già so che la serata di ieri mi resterà dentro per sempre".