Instagram, la smentita di Mourinho: "Mai scelto la formazione dei migliori 11 giocatori che ho allenato. Rispettate la mia storia e i miei ragazzi" (FOTO)

José Mourinho si è sfogato su Instagram facendo chiarezza su una presunta top 11 svelata dallo Special One al podcast dell'ex giocatore del Chelsea John Obi Mikel. "Fake news: il miglior undici di JM, JM sceglie i suoi undici migliori... Notizie false. Non l'ho mai fatta, mi sono sempre rifiutato di farla, mi è impossibile farla e non l'ho fatta. Ho avuto tanti top player, ma la cosa più importante è quello che mi hanno dato quei giocatori. Giocatori che mi hanno dato tutto: qualità, fatica, sangue e anima, sono tutti nella mia top 11. Tutti quanti. Ecco perché mi sono sempre rifiutato di scegliere i miei undici migliori. Amo i miei giocatori e li rispetto. Per favore rispettate la mia storia e rispettate i miei ragazzi", il messaggio di Mourinho.

José Mourinho has included Mesut Özil in his best ever managed XI. [@obionepodcast] pic.twitter.com/ekF1dtiDrS — Gunners (@Gunnersc0m) December 14, 2023