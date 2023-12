Instagram, Dybala ripercorre il 2023: "Grazie ai tifosi, siete la mia forza. Prepariamoci per nuove sfide e trionfi nel 2024" (VIDEO)

Paulo Dybala saluta il 2023: la Joya ripercorre l'anno in giallorosso, la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar con la maglia dell'Argentina e i momenti personali fino alla proposta di matrimonio alla fidanzata Oriana. "Che viaggio incredibile è stato il 2023! Ogni gol, ogni vittoria, ogni momento passato in campo, è stato un capitolo della mia storia. Un ringraziamento speciale a voi, i miei tifosi, per il vostro amore e supporto incessante. Siete la mia forza e la mia ispirazione. Prepariamoci per nuove sfide e trionfi nel 2024!", il messaggio dall'argentino su Instagram accompagnato da un video.