Instagram, Paredes ricorda il debutto tra i professionisti: "13 anni fa" (FOTO)

Giornata speciale per Leandro Paredes. Esattamente 13 anni fa infatti debuttò tra i professionisti scendendo in campo nella partita tra Boca Juniors e Argentinos Juniors, valida per la tredicesima giornata del Torneo Apertura e terminata 0-2 per gli ospiti. L'attuale centrocampista della Roma, all'epoca sedicenne in rampa di lancio nella rosa degli Xeneizes, subentrò al minuto 83 al posto di Lucas Viatri. "Oggi sono 13 anni dalla mia prima partita tra i professionisti", il ricordo di Paredes su Instagram.