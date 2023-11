Instagram, la carica di Llorente: "Pronto per quello che verrà. Non vedo l'ora di tornare all'Olimpico" (FOTO)

Domenica alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Udinese, valido per la tredicesima giornata di Serie A. José Mourinho non ha ancora recuperato tutti gli effettivi in difesa, motivo per cui con grande probabilità Diego Llorente sarà chiamato a scendere nuovamente in campo dal primo minuto. Il centrale spagnolo sembra essere molto motivato e ha suonato la carica sui social: "Sono pronto per quello che verrà. Non vedo l'ora di tornare all'Olimpico! Daje Roma", il messaggio condiviso su Instagram.