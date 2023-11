Instagram, Azmoun e l'italiano ancora imperfetto: "'Fortza' Roma". E Zalewski lo prende in giro (FOTO)

Sardar Azmoun è stato uno dei protagonisti della vittoria della Roma contro l'Udinese e quest'oggi ha pubblicato sui social delle foto per celebrare il successo: "'Fortza' Roma", la didascalia che accompagna gli scatti pubblicati su Instagram. Il piccolo refuso non è sfuggito agli occhi di Nicola Zalewski, il quale lo ha scherzosamente preso in giro nei commenti: "FORTZA", affiancato dall'emoji delle tre stelle scintillanti.