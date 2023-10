La carriera di Neymar è a rischio. L'ex attaccante del Barcellona e del PSG, ora in forza all'Al-Hilal, si è infortunato durante la partita tra Uruguay e Brasile e ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. "Forza amico", il messaggio di Leandro Paredes, suo ex compagno di squadra al PSG, su Instagram.