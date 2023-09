Marash Kumbulla è nostalgico, e ricorda tramite un post su Instagram la prima volta in cui ha indossato la maglia giallorossa, il 27 settembre 2020 in occasione della sfida contro la Juventus terminata 2-2. Ecco le parole del difensore: "Sono passati 3 anni esatti dalla prima volta che ho giocato con questa maglia e l'amore per lei è continuato a crescere… Non vedo l'ora che arrivi il giorno di indossarla ancora e di tornare a difendere questi colori! Daje Roma"