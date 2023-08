Instagram, Nuno Santos con Mourinho a Tirana: "Posto speciale, ricordi speciali" (FOTO)

Un anno dopo la vittoria della Conference League all'Arena Kombetare, la Roma torna a Tirana per sfidare in amichevole il Partizani Tirana: la gara termina 2-1 per i giallorossi con le reti di El Shaarawy e Belotti. Nuno Santos, il preparatore dei portieri giallorosso, ha condiviso su Instagram uno scatto con Mourinho in riferimento proprio alla vittoria del trofeo europeo: "Posto speciale, ricordi speciali".