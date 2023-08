Instagram, Bruno Conti ricorda Maldera: "Sempre nei nostri cuori. Ciao grande Aldo" (FOTO)

Bruno Conti ha voluto ricordare Aldo Maldera, ex giocatore della Roma dal 1982 al 1985 scomparso il 1° agosto del 2012. I due hanno disputato insieme ben 91 delle 117 partite in cui Maldera è sceso in campo con la maglia giallorossa. "Sempre nei nostri cuori. Ciao grande Aldo", il messaggio pubblicato su Instagram dall'ex numero 7.