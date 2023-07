FOTO - Instagram, El Shaarawy ricorda un allenamento del 2016 con Nainggolan

Momento nostalgia per Stephan El Shaarawy. L'esterno della Roma ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto, datata 25 luglio 2016, in cui si allena con l'ex centrocampista giallorosso Radja Nainggolan durante il ritiro svolto a Boston. Ad accompagnare lo scatto, sono presenti le emoji con cui vengono identificati i calciatori, ovvero quella del ninja per Nainggolan e quella del faraone per El Shaarawy.