Instagram, l'attrice statunitense Luna Blaise ricorda la maglia regalata dalla Roma: "Sembra che sia ora di tornare" (FOTO)

Luna Blaise torna a mostrare sui social il suo amore per la Roma. L'attrice statunitense era stata ospitata dalla società capitolina allo Stadio Olimpico in occasione della partita contro la Real Sociedad, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Il club giallorosso, inoltre, aveva omaggiato la star con una maglia personalizzata in suo onore e quest'oggi Luna ha condiviso su Instagram una foto del regalo: "Sembra che sia ora di tornare", il commento che accompagna lo scatto.