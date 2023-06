Instagram, la Roma ricorda l'arrivo di Matic: "Esattamente un anno fa" (FOTO)

Nemanja Matic ha conquistato il cuore di tutti i tifosi della Roma in una sola stagione. Il centrocampista serbo arrivò nella Capitale il 14 giugno 2022 a parametro zero e ha collezionato 50 presenze, mettendo a referto anche 2 reti e 3 assist. La società giallorossa ha ricordato sui social il momento in cui Matic si legò ufficialmente alla Roma: "Esattamente un anno fa Matic firmò per la Roma".