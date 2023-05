Instagram, Missori sull'esordio contro l'Inter: "Un giorno che rimarrà per sempre impresso nella mia vita. Forza Roma" (FOTO)

"Un giorno che rimarrà per sempre impresso nella mia vita… FORZA ROMA SEMPRE". Così Filippo Missori ha commentato il suo esordio in prima squadra con la maglia della Roma, avvenuto contro l'Inter nel match dello scorso sabato, postando una foto che lo ritrae in campo durante la sfida. Dopo essere arrivato in giallorosso dalla Romulea, il classe 2004 ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del club capitolino, fino al coronamento arrivato nel weekend, con l'esordio in prima squadra.