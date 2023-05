Instagram, Bartoli ai tifosi dopo lo scudetto: "Da Capitano di una squadra che rispetta, lotta e ama i colori che indossa ringrazio tutti" (FOTO)

Battendo la Fiorentina 2-1 al Tre Fontane sabato scorso, la Roma Femminile ha conquistato il primo scudetto della sua storia. Il capitano, Elisa Bartoli, ha raccontato le sue emozioni anche su Instagram condividendo un messaggio per ringraziare i tifosi giallorossi:

"Mi chiamo Elisa Bartoli, sono nata a Roma il 7 Maggio 1991 e sono una Calciatrice...e sono il Capitano della mia squadra del cuore.

Ma prima di essere ciò, sono stata una Tifosa...e lo sono ancora!!

Essere un tifoso è un valore aggiunto nella nostra vita, perché scegli di esserlo pur sapendo che non sarai mai retribuito economicamente ma che anzi, qualche soldo lo spenderai anche, sacrificando un aperitivo, una cena fuori, un capo firmato, un giorno di ferie e altre cose ancora...ma sai che quello che guadagnerai lo conserverai per sempre nel cuore e che non avrà mai fine.

Sabato 29 Aprile, Stadio Tre Fontane Roma - Fiorentina…2767 Tifosi presenti.. 2767 padri, madri, bambini, bambine, giovani e anziani..2767 bandiere, 2767 voci, 2767 cuori pronti a soffrire e a gioire, 2767 tifosi che ci stanno aiutando a far crescere il nostro calcio e che stanno dando un senso ai nostri sacrifici, alla nostra passione e ai nostri sogni. Per questo da Capitano di una squadra che Rispetta, Lotta e Ama i colori che indossa voglio RINGRAZIARE tutti voi.

Il Capitano

Elisa Bartoli

2767 padri, madri, bambini, bambine, giovani e anziani..."