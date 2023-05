FOTO - Lo striscione del Roma Club Ungheria davanti al Parlamento di Budapest: "Casa nostra è casa vostra. Fratelli romanisti vi aspettiamo!"

Mercoledì 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest andrà in scena la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. L'attesa per l'ultimo atto della competizione europea è enorme, tanto che in pochissime ore sono terminati i biglietti a disposizione dei tifosi romanisti. Nella serata odierna, intanto, alcuni rappresentanti del Roma Club Ungheria hanno voluto inviare un messaggio a tutti i supporter: "31 maggio 2023: casa nostra è casa vostra - recita lo striscione esposto davanti al Parlamento di Budapest -. Budapest è giallorossa, fratelli romanisti vi aspettiamo!".