Instagram, Totti al Santiago Bernabeu per Real Madrid-Celta Vigo: "Che ricordi" (FOTO)

Tappa a Madrid per l'ex capitano e 10 della Roma Francesco Totti, che giovedì sera era allo Stadio Olimpico per seguire Roma-Feyenoord di Europa League. Questa sera, infatti, Totti era presente con la compagna Noemi sugli spalti del Santiago Bernabeu per assistere a Real Madrid-Celta Vigo, sfida valida per la 30esima giornata di Liga e terminata 2-0 per la squadra di Carlo Ancelotti. L'ex capitano giallorosso, su Instagram, ha condiviso anche un video dello stadio: "Che ricordi", il messaggio di Totti con chiaro riferimento alle notti europee vissute con la maglia della Roma.