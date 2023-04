Instagram, Llorente: "Tre punti importantissimi, ora testa all'obiettivo europeo". Kumbulla a Bove: "Grande Edo" (FOTO)

Titolare ieri sera allo Stadio Olimpico contro l'Udinese, Diego Llorente esulta su Instagram per la vittoria per 3-0 contro la squadra di Sottil grazie alle reti di Bove, Pellegrini e Abraham. "Tre punti importantissimi per raggiungere l'obiettivo del campionato. Ora è il momento di pensare all'obiettivo europeo... Daje Roma!", il messaggio del difensore spagnolo.

Anche Marash Kumbulla, ieri in panchina, affida ad Instagram le sue sensazioni post vittoria. Il difensore ringrazia i tifosi per la presenza costante all'Olimpico e, poi, si congratula con Bove per il gol: "Grande Edo".