Instagram, Missori di nuovo in campo dopo l'infortunio: "Felice di essere tornato, un po' meno per il risultato" (FOTO)

La Roma Primavera sta attraversando un periodo piuttosto difficile e anche oggi ha mancato l'appuntamento con la vittoria. I ragazzi di Federico Guidi hanno pareggiato per 1-1 contro l'Atalanta e ora si trovano al terzo posto in classifica, a tre lunghezze dal Lecce primo. La buona notizia per il tecnico giallorosso è sicuramente il ritorno in campo di Filippo Missori, rimasto ai box per più di un mese a causa di un infortunio (la sua ultima apparizione era datata 10 gennaio). "Felice di essere tornato in campo, un po’ meno felice per il risultato, ma sempre FORZA ROMA", il messaggio del giovane terzino destro su Instagram. Nella partita odierna il classe 2004 è entrato al minuto 72 al posto di Louakima e ha rimediato un cartellino giallo nel recupero.