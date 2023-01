La scomparsa di Gianluca Vialli ha scosso il mondo del calcio. Sono tantissimi i messaggi in ricordo dell'ex attaccante, e tra questi non è mancato quello di Francesco Totti. L'ex giallorosso si è unito al cordoglio per la scomparsa di Vialli postando una sua foto su Instagram con scritto: "Ciao Luca".