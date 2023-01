Instagram, Rui Patricio: "Bello tornare all'Olimpico con una vittoria. Domenica continueremo il nostro percorso con il supporto dei tifosi" (FOTO)

Con la vittoria per 1-0 contro il Bologna, Rui Patricio è tornato a mantenere la porta inviolata in campionato dopo ben cinque partite in cui incassava almeno una rete. La Roma ha disputato un'ottima gara dal punto di vista difensivo, soffrendo solamente negli ultimi minuti. Il giorno dopo il successo, il portiere giallorosso ha voluto condividere su Instagram un pensiero riguardante il match, con uno sguardo anche alla sfida di domenica contro il Milan: "È stato bello tornare a casa nostra con questa vittoria! Domenica continuiamo il percorso con il supporto dei nostri tifosi".