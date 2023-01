Social, il cordoglio della Roma per Vialli: "Ciao Gianluca". Pellegrini: "Sei stato e rimarrai per sempre unico". Cuori di Mancini e Zaniolo (FOTO)

Il mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Gianluca Vialli a 58 anni dopo una lunga malattia. Su Instagram arriva anche il ricordo del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini: "Sei stato e rimarrai per sempre unico", il messaggio per il capo delegazione della Nazionale di Roberto Mancini. Anche Gianluca Mancini e Nicolò Zaniolo dedicano un pensiero all'ex attaccante condividendo una sua immagine accompagnata da cuori.

"Ciao Gianluca", il cordoglio della Roma su Twitter.