Instagram, la Roma lavora verso il Genoa. Kumbulla: "Iniziamo nel migliore dei modi questa settimana importante". El Shaarawy: "Allenamento del lunedì" (FOTO)

La Roma è tornata ad allenarsi in vista della delicata gara di Coppa Italia contro il Genoa, valida per gli ottavi di finale e in programma giovedì alle ore 21. I calciatori che hanno giocato pochi minuti o sono rimasti a riposo nel match di ieri contro il Milan hanno lavorato sul campo, mentre il resto della squadra ha svolto una seduta di scarico. "Iniziamo nel migliore dei modi questa settimana importante", il commento di Marash Kumbulla su Instagram. "Allenamento del lunedì", il pensiero di Stephan El Shaarawy sui social.