Instagram, Dybala ricorda la vittoria del Mondiale: "A un mese dall'aver vissuto il sogno di portare l'Argentina al top. Grazie" (VIDEO)

Paulo Dybala ha nuovamente celebrato sui social la vittoria del Mondiale in Qatar, avvenuta esattamente un mese fa. Il 18 dicembre infatti l'Argentina batté la Francia in finale ai calci di rigore e si laureò campione del mondo. L'attaccante della Roma calciò uno dei tiri dal dischetto in quella partita e trafisse il portiere avversario. "A un mese dall'aver vissuto un sogno, di aver portato l'Argentina al top e di incoronarci come campioni del mondo. Grazie", il messaggio della 'Joya', che ha voluto ricordare con un video tutta la cavalcata fino alla vittoria.