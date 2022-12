Instagram, Wijnaldum sul ritorno: "Non ancora, ma mi sto avvicinando" (FOTO)

In Algarve con la squadra nel ritiro in vista della ripresa del campionato, Georginio Wijnaldum continua il suo programma di recupero dall'infortunio subìto l'estate scorsa e ieri si è allenato parzialmente con il gruppo. Oggi il centrocampista olandese ha condiviso su Instagram il video dell'allenamento di ieri e ha aggiunto in riferimento al suo ritorno in campo: "Non ancora, ma mi sto avvicinando".