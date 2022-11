Uruguay, Vina: "Il debutto ai Mondiali un sogno diventato realtà"

Ieri Vina ha debuttato al Mondiale subentrando nel finale della sfida che l'Uruguay ha pareggiato 0-0 con la Corea del Sud. Questo il commento del terzino della Roma su Instagram: "Felice per il mio debutto in Coppa del Mondo. E' un sogno divenuto realtà. Il risultato non è stato quello che volevamo ma questo è solo l'inizio".