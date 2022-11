Instagram, Viña dopo il pari con la Corea del Sud: "Felice per il debutto al Mondiale, è solo l'inizio" (FOTO)

Tra i giallorossi presenti al Mondiale in Qatar c'è anche Matias Viña che ieri è subentrato nel corso del match tra Uruguay e Corea del Sud, terminata 0-0 e valida per la prima giornata del girone H. Oggi, il terzino sinistro della Roma ha commentato debutto e risultato su Instagram: "Felice per il mio debutto al Mondiale, è un sogno realizzato. Il risultato non è stato quello che volevamo. Ma questo è solo l'inizio".