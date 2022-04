Instagram, Calafiori ricorda Raiola: "Persona vera, buona e umile. Grazie di tutto Mino" (FOTO)

Riccardo Calafiori ricorda Mino Raiola, scomparso oggi all'età di 54 anni. Il terzino sinistro in forza al Genoa, di proprietà della Roma, ha dedicato tramite il proprio profilo Instagram una storia all'agente che lo ha accompagnato fin dai primi passi mossi in carriera e di cui era ancora assistito. Il suo messaggio:

"Persona vera, buona dentro l'anima e soprattutto umile. La tua vita ricca di successi partendo dal nulla dovrebbe essere presa come esempio e chi dice il contrario è solo invidioso. Ti sarò per sempre grato di avermi salvato la vita calcistica nel momento più difficile di sempre, quando tutti dicevano che non ce l'avrei fatta. Grazie di tutto Mino".