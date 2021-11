Vince la prossima avversaria della Roma in campionato: il Torino di Ivan Juric batte l'Udinese per 2-1 - reti di Brekalo e Bremer - ed il presidente Urbano Cairo non nasconde la sua gioia. Il numero 1 del club granata ha infatti postato sui social un'immagine con il tabellino del match commentandola così: "Vittoria importante!! Partita dura!! Testa a Roma!!".