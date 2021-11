È tornato in campo quasi a sorpresa ieri, ripescato da Mourinho dopo la punizione di tre turni senza convocazione e gettato nella mischia di nuovo contro il Bodo/Glimt, stavolta nella ripresa. Gonzalo Villar torna in campo con la maglia della Roma e a fine partita non manifesta altro che disappunto per il deludente 2-2. "Non c'è tempo per lamentarsi... Testa a domenica - scrive su Instagram lo spagnolo - Felice di giocare con tutti voi all'Olimpico".ù