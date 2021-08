Twitter, Shomurodov fissa gli obiettivi: "Coppa Italia, Conference, qualificazione in Champions e 20 gol in stagione. Con Mou vinceremo"

Ha le idee chiare Eldor Shomurodov, almeno per quanto riguarda gli obiettivi: l'attaccante uzbeko, presentatosi con un gol in amichevole al Betis, fissa i traguardi personali e di squadra per la prossima stagione. Si punta alla qualificazione in Champions, alla vittoria di Coppa Italia e Conference League, e ai 20 gol stagionali. Poi il commento: "Sono arrivato per vincere titoli con la Roma. Con Josè (Mourinho, ndr) siamo tutti convinti che alla fine vinceremo".

Obiettivi principali :

- Posto in Champions League Top 4

- Minimo 20 gol in stagione

- Vinci la Coppa Italia

- Vinci la Coppa della UEFA League Conference Sono venuto per vincere titoli con la Roma. Con José siamo tutti convinti di essere vincitori alla fine. ??#DajeRoma — Eldor Shomurodov (@ShomurodovEldor) August 8, 2021