Instagram, Mourinho scherza con il portale di statistiche 'Opta': "Non mostrate i miei record negativi..." (FOTO)

Con il successo per 3-1 sulla Fiorentina nella prima giornata di campionato sulla panchina della Roma, José Mourinho è l'allenatore che ottiene più velocemente le 50 vittorie in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. Lo Special One, dopo la gara, scherza su Instagram con il portale di statistiche Opta: "Per favore non mostrate i miei record negativi, ma solo quelli positivi", con tanto di risate, cuori, bandiera portoghese ed italiana.