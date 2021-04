La vittoria di ieri sul Bologna è stata anche l'occasione per Bryan Reynolds di debuttare per la prima volta da titolare con la maglia della Roma. Il laterale statunitense ha voluto celebrare l'occasione pubblicando un post sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole: "Felice del debutto da titolare e per i 3 punti. Devo ancora migliorare tanto individualmente ma nel complesso sono contento per la vittoria!"