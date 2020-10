Instagram, gaffe Zaniolo: condivide la nomination a Golden Boy, ma la lista è dell'anno scorso (FOTO)

Una piccola gaffe social per Nicolò Zaniolo: il classe '99 in odore di rinnovo con la Roma, ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram la lista delle nomination a Golden Boy per il 2020, dicendosi onorato per l'inclusione, fra gli altri, del suo nome. Il trequartista aveva però pubblicato la lista relativa allo scorso anno: l'unico italiano in lizza per vincere il premio, in questa edizione, è infatti Sandro Tonali.

Così Zaniolo, a seguito delle diverse segnalazioni rispetto all'errore, è corso ai ripari eliminando dal proprio profilo la 'svista'.