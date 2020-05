Instagram, Antonucci ricorda l'esordio in Champions: "Di Francesco mi disse 'entra e divertiti'. Ecco perché il calcio è lo sport più bello del mondo" (FOTO)

2 maggio 2018. È il giorno di Roma-Liverpool, ritorno della semifinale di Champions League. La squadra allora allenata dal tecnico Di Francesco è chiamata a replicare l'impresa compiuta ai quarti contro il Barcellona, ovvero ribaltare il risultato dell'andata (5-2). Purtroppo i giallorossi riescono solo a sfiorare quella remuntada (4-2) ed escono dalla competizione. Ma c'è chi, come Mirko Antonucci, quel giorno lo ricorda molto bene, non solo perché la Roma era a un passo dal sogno della finale, ma perché quella è stata anche la partita del suo esordio in Champions League. "Due minuti di riscaldamento. Poi mister Di Francesco mi disse: entra e divertiti - è il ricordo del giocatore ora in prestito al Vitoria Setubal in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram - Ecco perché il calcio è lo sport più bello del mondo".