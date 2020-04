CETIN: "Sto curando molto l'alimentazione. Quando ripartiremo l'obiettivo sarà arrivare in Champions"

Mert Cetin è stato protagonista della chat Whatsapp con l'account social della Roma, uno dei modi con cui il club giallorosso sta cercando di tenere in contatto i propri giocatori con i tifosi. Questo il racconto del difensore turco riguardo questo periodo e gli obiettivi alla ripresa del campionato:

Come ti stai trovando in questo lockdown?

“Cerco di fare quello che posso, mi prendo cura di me stesso. Mi sto concentrando maggiormente sulla dieta, in particolare per rinforzare il mio sistema immunitario. E mi sto allenando duramente a casa, certo!”

Ci sono persone qui a Roma con te? La famiglia, gli amici

“La mia famiglia è tutta in Turchia ma ho un amico che vive qui con me”

Come va l’allenamento?

“Sto seguendo il programma che ci ha dato il club, preferisco svolgerlo mentre ascolto la musica: mi motiva. La società ci ha inviato un tapis roulant e una cyclette, quindi abbiamo tutto ciò che ci serve”

Parli molto con i tuoi compagni di squadra?

“Certo, abbiamo delle videochiamate di squadra e le nostre chat di gruppo”

Immagino che parlerai con Cengiz ancora di più…

“Parliamo molto, il più possibile. Sta attraversando la mia stessa esperienza quindi supportarci è importante per entrambi. Penso che questo ci motiva e ci spinge a fare qualcosa in più”

Avrai una top 3 di film che hai visto durante la quarantena e da consigliare…

“Ok fammi pensare…”Il ragazzo che catturò il vento”, “Il buco” e la trilogia del Signore degli Anelli”

Hai avuto altri hobby in questa quarantena?

“Visto che mi sto concentrando molto sull’alimentazione, sto passando molto più tempo in cucina. Sono un cuoco ormai…”

Come ti sei ambientato a Roma?

“Onestamente non ho avuto alcun problema d’ambientamento. Amo la cultura italiana, il posto dove vivo e come sono le persone, sul campo il supporto dei tifosi mi ha aiutato veramente molto. Sento che sto migliorando continuamente qui, ogni cosa sta andando bene e penso che continuerà così”

Com’è stato debuttare?

“La prima partita è stata incredibilmente eccitante, sono andato abbastanza bene per cui ero felice. La reazione dei tifosi della Roma e quella che ho ricevuto dal mio paese mi hanno inorgoglito e mi hanno dato consapevolezza”

Cos’hai imparato dal mister?

“Penso abbia migliorato il mio stile di gioco, come vedo la partita e il mio posizionamento”

Quando il calcio ripartirà, quali saranno gli obiettivi?

“Di sicuro vogliamo finire tra le prime 4 per andare in Champions League. Sappiamo che la salute è la cosa più importante ma quando ricominceremo quello sarà l’obiettivo!”