L'emergenza sanitaria in corso ha travolto ogni settore della vita quotidiana, non solo in Italia. E' fermo anche il calcio con i giocatori della Roma che proseguono gli allenamenti casalinghi e ne approfittano anche per ricordare di "stare in casa", come ha fatto l'esterno turco Cengiz Under. "Ci manca ma per ora state a casa", il messaggio del classe '97 su Instagram ad accompagnare uno scatto di Under con la maglia della Roma.