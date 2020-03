Instagram, il cordoglio di Diawara per le vittime dell'Etoile de Guinee: "Che le loro anime riposino in pace" (FOTO)

9 morti e 19 feriti è il bilancio del tragico incidente che ha coinvolto il bus che trasportava l'Etoile de Guinee, squadra militante nella seconda divisione nazionale, verso Kankan per giocare la prima partita di campionato contro il Karfamoriah. Inizialmente tra le vittime compariva anche il nome Almamy Keita, il cugino del giocatore del Liverpool Naby, ma secondo le ultime notizie, Alamy sarebbe ricoverato in ospedale in buone condizioni. Il centrocampista della Roma Amadou Diawara ha voluto esprimere il proprio cordoglio per i propri connazionali tramite una storia Instagram pubblicata sul proprio profilo social con il messaggio: "Le mie più sincere condoglianze alla squadra dell'Etoile de Guinee e al calcio guineano, possano le loro anime riposare in pace. Che tristezza".