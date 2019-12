VIDEO - Instagram, gli auguri simpatici di Juan Jesus a Zaniolo ricordando il tunnel fatto ai suoi danni: "Per finire l'anno..."

Tutto da ridere il video condiviso da Juan Jesus come storia nel suo profilo Instagram. Il difensore brasiliano, a poche ore dai festeggiamenti per l'arrivo del 2020, ha deciso di inviare i suoi auguri di buon anno al suo compagno di squadra Nicolò Zaniolo, ma lo ha fatto in maniera del tutto simpatica. Infatti nel filmato che ha pubblicato Jesus si vede mentre fa un tunnel ai danni del 22 giallorosso durante l'allenamento di oggi. "Per finire l'anno... Auguri Zaniolo. Buon 2020!" è il messaggio che accompagna le immagini.

