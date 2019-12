Twitter: 'Figli di Roma, capitani e bandiere...' del derby 2015 votata la coreografia del decennio (VIDEO)

Fra pochi giorni festeggeremo l'arrivo del 2020 e la Roma, attraverso i propri profili social, ha voluto lanciare dei sondaggi chiedendo ai tifosi giallorossi di votare di volta in volta l'allenatore o la partita dell'ultimo decennio. Ai sostenitori romanisti è stato chiesto anche di indicare la migliore coreografia degli ultimi 10 anni della Curva Sud e quella più votata è risultata la coreografia esposta durante un Roma-Lazio del gennaio 2015 (terminato 2-2) in cui venivano mostrati dei stendardi con le facce dei romani e degli altri giocatori protagonisti della storia giallorossa: Totti, De Rossi, Losi, Ferraris IV, Giannini, Bernardini, Di Bartolomei, Conti, Amadei, De Sisti, Carpi, Volk, Rocca, Masetti, De Micheli, Taccola, accompagnata con il messaggio: "Figli di Roma, capitani e bandiere… Questo il mio vanto che non potrai mai avere".

Questa è la coreografia del decennio #ASRoma pic.twitter.com/xNEkDXshDi — AS Roma (@OfficialASRoma) December 27, 2019