Primavera, Guidi: "Bilancio estremamente positivo finora" - Seck: "I tifosi ci aiutano tanto" - Di Nunzio: "Ora inizia la fase più importante della stagione" (VIDEO)

Federico Guidi, Mohamed Seck e Alessandro Di Nunzio - rispettivamente allenatore e calciatori della Roma Primavera, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 0-2 in casa dell'Hellas Verona nell'ultima giornata della Regular Season . Ecco le loro parole.

GUIDI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

«Prestazione fatta molto bene perché ci tenevamo a provare a vincere per avere un minimo vantaggio nei playoff e, soprattutto, per la possibilità di giocare al Tre Fontane in casa nostra. Ci siamo riusciti: oggi i ragazzi meritano i complimenti, perché hanno svolto davvero una bella partita. Fino a oggi il bilancio è estremamente positivo: abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, cioè qualificarci alle partite finali e lo abbiamo fatto senza speculare sul campionato Primavera. Rispetto a tutte le altre compagini, a gennaio abbiamo mandato a giocare e a fare esperienza con gli adulti giocatori come Romano e Sangaré, che erano chiaramente un valore importante. Inoltre abbiamo dato ad altri la possibilità di crescere altrove, avendo loro poco minutaggio. C’è quindi grande soddisfazione, perché anche in termini statistici siamo tra le sei squadre più giovani del campionato insieme all’Inter, che oggi ha preso il posto dell’Atalanta. C'è tanta soddisfazione perché abbiamo raggiunto l'obiettivo e allo stesso tempo i ragazzi continuano a crescere».

SECK AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

«Ci aspettavamo una partita molto difficile, però con la voglia di conquistare il quarto posto siamo riusciti a portarla a casa ottenendo questi tre punti fondamentali. È stata una stagione positiva, piena di alti e bassi, ma siamo comunque riusciti a raggiungere l’obiettivo dei playoff e ora sicuramente daremo tutto per portarlo fino in fondo. Certamente è molto importante il supporto dei tifosi: giocando in casa abbiamo due risultati su tre e il loro sostegno ci aiuta tantissimo, anche dentro al campo».

DI NUNZIO AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

«Sicuramente l’abbiamo cercato e voluto: sapevamo di affrontare un campo difficile, però siamo una grande squadra e l’abbiamo dimostrato oggi sul campo. Abbiamo fatto comunque una buona stagione, ma da adesso inizia una nuova fase, quella più importante. continueremo a lavorare sul campo per cercare di chiudere al meglio. Giocare in casa è sempre speciale, sia per noi sia per i tifosi. Vi aspettiamo in tanti, perché pensiamo che il vostro aiuto sia molto importante speriamo di vincere».

(asroma.com)