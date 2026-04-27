Settore giovanile: Tarantino sarà il nuovo responsabile, firme a inizio maggio. Dettagli dell'accordo gestiti dal CFO Morrow

Massimo Tarantino diventerà il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma. A dispetto delle indiscrezioni riportate nelle ultime ore , che ipotizzavano un possibile dietrofront del dirigente in seguito all'addio di Claudio Ranieri, la scelta del club giallorosso appare definitiva. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, l'oramai ex dirigente dell'Inter è pronto a legarsi alla società capitolina con un contratto quinquennale, la cui firma è attesa per i primi giorni di maggio.

L'operazione, caldeggiata inizialmente da Gianmarco Migliorati e Roberto Vichi con il sostegno di Ranieri, è stata gestita negli ultimi passaggi da Jason Morrow. Il CFO della Roma sta curando i dettagli finali per consegnare al vivaio il nuovo dirigente. La decisione era stata ratificata già a metà marzo e non è stata scalfita dai recenti mutamenti societari a Trigoria.

Le voci su un possibile annullamento dell'accordo erano nate in concomitanza con l'interesse della Roma per Michele Sbravati, attuale responsabile del settore giovanile della Juventus. Il profilo di Sbravati sarebbe stato indicato direttamente da Gian Piero Gasperini, ma la proprietà non ha avuto contatti con il dirigente e ha preferito procedere spedita sull'operazione Tarantino, confermando l'assetto già pianificato.

(gazzettaregionale.it)