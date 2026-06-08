Femminile, Giugliano: "È stata la stagione migliore della mia carriera. Peccato per il percorso in Europa"

Fresca campionessa d'Italia con la Roma e vincitrice anche della Coppa Italia, Manuela Giugliano si appresta ad iniziare una nuova esperienza in vista del Mondiale. La centrocampista giallorossa, infatti, sarà opinionista della Rai per le partite della competizione che verranno trasmesse. Giugliano ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche della Roma e della stagione trionfale che ha appena vissuto ma anche della Nazionale Femminile impegnata con la qualificazione al Mondiale.

Questo momento potrebbe essere decisivo per la Nazionale. Che clima si respira? "Siamo molto tranquille e serene, e lo eravamo anche prima della partita con la Serbia. Sapevamo che dovevamo affrontare due gare indipendentemente dai risultati delle altre squadre. Alla fine conta quello che fai in campo: se lavori bene, il risultato arriva. Anche il primo tempo contro la Serbia lo dimostra: magari ci si aspettava un risultato più largo, ma ci insegna che bisogna vivere partita dopo partita. Puntiamo al secondo posto nel girone anche in ottica Ranking perché ci sono molte situazioni a nostro favore che possono garantirci vantaggi importanti"

La tua stagione è stata straordinaria: campionato, Coppa Italia, premi individuali. È la migliore della tua carriera? "Se devo basarmi sul giudizio delle persone esterne e sui numeri, ti direi di sì per quello che ho dimostrato in campo. Personalmente sono soddisfatta perché rispetto all'anno scorso c'è stato un miglioramento, anche se mi è rimasto un po' di rammarico per il percorso europeo, ma fa parte del percorso di ricostruzione che la Roma ha intrapreso quest'anno. Sono molto contenta, ma cerco sempre di guardare a 360 gradi per ottenere qualcosa di importante anche oltre i confini nazionali"

(fifa.com)

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