Femminile, Rossettini: "Con il Napoli partita tosta, sarà una battaglia. Siamo avanti nel percorso" (VIDEO)

Alla vigilia del big match di Serie A Femminile contro il Napoli, l'allenatore della Roma, Luca Rossettini, ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Ecco le sue parole a poche ore dalla sfida del Tre Fontane.

Come avete preparato la gara?

"Abbiamo cercato di recuperare energie e qualche acciacco dall'ultima partita. Ci siamo concentrati su una buona preparazione, sul recupero fisico e sui nostri principi. Ci avviciniamo fiduciosi ma consapevoli che sarà un'altra battaglia contro una squadra informissima che sta facendo un campionato straordinario. Ci aspettiamo una partita difficile, tosta ma importantissima per noi".

Il Napoli è la sorpresa del campionato: cosa teme di più?

"È una squadra che corre tanto, che pressa e ha un'idea di gioco molto chiara. Le giocatrici si stanno esaltando e stanno trovando buone risposte. Dovremo porre la massima attenzione perché sarà una partita difficile, con insidie importanti per le nostre caratteristiche. Le ragazze ci stanno dando dentro, sono focalizzate perché è un punto importante del nostro percorso".

A che punto siete nel vostro percorso di crescita?

"Forse siamo a un punto più avanti rispetto a quello che ci potevamo aspettare in termini di risultati e di punteggio, piuttosto che in termini di lavoro. La capacità di essere resilienti emersa nelle ultime sfide è un segnale importante".

