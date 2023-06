Roma Femminile, Losada va via e saluta su Instagram: "Un onore aver difeso questi colori, ora avrete una tifosa in più" (FOTO)

Vicky Losada lascia la Roma Femminile. Arrivata nel mese di gennaio, la calciatrice catalana ha salutato il club giallorosso con un lungo post su Instagram, dopo aver conquistato il primo Scudetto della storia della società capitolina. Queste le sue parole:

"Il mio percorso in Italia finisce qui: GRAZIE ROMA. Sono stati 4 mesi intensi e unici, pieni di momenti indimenticabili e persone meravigliose. È un vero onore aver difeso i colori della Roma insieme a tutti i suoi tifosi in una città indubbiamente magica. C'è stato molto lavoro negli ultimi anni, che alla fine ha dato i suoi frutti. Un campionato in crescita e un club dal futuro promettente. Ora avrete una tifosa in più a Barcellona. Arrivederci, soprattutto a voi ragazze. Campionesse d'Italia! FORZA ROMA SEMPRE".