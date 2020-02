Serie A Femminile, SASSUOLO-ROMA: le formazioni ufficiali. Riscaldamento in corso (VIDEO)

LAROMA24.IT - Dopo il 6-0 rifilato all'Hellas Verona al "Tre Fontane", la Roma Femminile di Betty Bavagnoli affronta in trasferta, allo Stadio "Enzo Ricci", il Sassuolo nella 15esima giornata di campionato. Attualmente al quarto posto a quota 31 punti, le giallorosse vanno alla ricerca di una vittoria per accorciare in classifica su Milan e Fiorentina, entrambe a 35 punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO: Lemey; Filangeri, Cutler, Molin; Lenzini, Errico, Dubkova K., Tomaselli, Orsi; Sabatino, Ferrato.

A disp.: Lauria, Jaques, Janse, Zazzera, Monterubbiano, Pugnali, Labate, Dubcova M., Battelani.

All.: Piovani.

ROMA: Pipitone; Erzen, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Andressa, Giugliano, Hegerberg; Bonfantini, Thestrup, Thomas.

A disp.: Ceasar, Ekroth, Bernauer, Cunsolo, Serturini, Ciccotti, Greggi, Coluccini, Corrado.

All.: Bavagnoli.

Arbitro: Rinaldi. Assistenti: Scifo - Russo.

PREPARTITA

11.55 - Al via il riscaldamento in campo per la Roma.