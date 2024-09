Belgio-Francia, KONÈ: "Ero sereno, dovevo dimostrare ciò che so fare" (VIDEO)

TF1 - La prestazione di Manu Kone, nella gara tra Francia e Belgio, è stata particolarmente apprezzata anche dai commentatori francesi che l'hanno intervistato a fine partita: "A differenza del match contro l'Italia, oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo reagito - ha detto il centrocampista passato alla Roma nell'ultimo calciomercato - . Ora torneremo nei club e continueremo a lavorare anche in vista dei prossimi impegni con la nazionale. Mi piace sia difendere sia attaccare, mi trovo a mio agio con il pallone tra i piedi. Quando hai il possesso del pallone è più facile e io sono una persona calma. Mi sono divertito e ringrazio la squadra per la fiducia che mi ha dato, ero sereno e dovevo dimostrare ciò che so fare. Sono felice, ho fatto molta strada per arrivare fino a qui ed è un motivo di orgoglio per tutti, per la mia famiglia e per la mia città".

